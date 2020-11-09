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妹妹離家做直銷天天抄心經 慘賠光積蓄還欠債拖累家人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨妹妹投入直銷，不僅賠光了積蓄，還欠了一屁股債。 圖／聯合報系資料照片
一名網友抱怨妹妹投入直銷，不僅賠光了積蓄，還欠了一屁股債。 圖／聯合報系資料照片

職業不分貴賤，但一定要認清工作的正當性，一名網友就抱怨自己的妹妹跑去做直銷，沒想到不僅敗光積蓄，還借信貸、跟家人借錢，欠了一屁股債，甚至還偷阿公的錢，無奈的是仍然不知醒悟，讓他無奈的說「妳什麼時候要認清事實呢？」

原PO在臉書「爆廢1公社」敘述妹妹的行徑，他說妹妹8個月前帶著20多萬元積蓄離家出走，並加入某直銷公司，消失的兩個星期裡還不敢跟家人說自己在做什麼工作，結果第2個月就敗光了20多萬元現金，第3個月刷爆信用卡還沒錢繳卡債，第4個月跑去借個人信貸，接下來搞失蹤不跟家人聯絡，到第6個月才跑回家哭窮。

原PO說妹妹的IG上都是吃喝玩樂的照片，對於錢花到哪裡去，她卻表示全部都拿去買產品，而且上線會幫忙賣，要家人不用擔心。不過原PO卻不以為然地說妹妹回家哭窮，竟要父母拿錢贊助她做事業，媽媽看她哭得死去活來很可憐，只好偷偷塞15萬元給她，沒想到一拿到錢，妹妹又消失一個月。

等到沒錢時，妹妹又跟原PO聯絡要借錢，還哀求地說自己沒錢吃飯也沒業績，讓原PO心軟只好借5萬給她，結果錢拿到手後又搞失蹤。信貸加上跟家人借的錢，妹妹總共欠債60萬元左右，不只如此，她還到處騷擾親友要求買產品，搞到親戚都來質問原PO媽媽到底怎麼回事。

原PO說妹妹日前還去找阿公要求贊助她10萬元卻被拒絕，沒想到離開時竟偷走阿公皮包裡5000元，讓原PO聽了很傻眼。至於消失的這段期間到底在幹嘛？妹妹告訴原PO說自己都在上課、在凝聚，所以很忙，連半夜都沒在睡覺，反而在抄心經，讓他聽了難以相信，「這就是一家老鼠會，為什麼有人這麼笨，被騙了這麼多錢，還不願意清醒呢？」

貼文也讓許多人看不下去，「別幫她了，一直幫她只是害她而已！要讓她看清事實的真相啊」、「就假直銷真老鼠啊，她現在只是不甘願錢拿不回來，不願意承認自己被騙了」、「不要把真正好的直銷名聲弄臭啊」、「這麼好賺的話，這世上還會有窮人嗎？」、「60萬買一個教訓算便宜了，有人還賠上百萬的」、「這真的會瘋狂的洗腦洗腦洗腦，很可怕」。

爆廢公社

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