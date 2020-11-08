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3C不要夾！玩夾娃娃機幸運中吹風機 用第三次竟自燃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文表示，他幸運的從夾娃娃機台裡夾中一台吹風機，不料才用了三次竟開始自燃，甚至還因此燙傷。圖擷自爆料公社
一名網友PO文表示，他幸運的從夾娃娃機台裡夾中一台吹風機，不料才用了三次竟開始自燃，甚至還因此燙傷。圖擷自爆料公社

近年來夾娃娃機店盛行，幾乎處處都可以看到，各機台裡的夾物種類更是應有盡有，然而若是夾到來路不明的電器用品，一不小心可能就會有生命危險。日前一名網友在臉書《 爆料公社 》中PO文表示，他幸運的從夾娃娃機台裡夾中一台吹風機，不料才用了三次竟開始自燃，甚至還因此燙傷，過程可說是相當驚險。

原PO在文中提到，近日他使用從娃娃機夾來的吹風機，才用了三次而已，卻突然燃燒，所幸發現得早可以即時撲滅火勢，否則後果一定不堪設想。

不過原PO在救火的過程中還是不小心被燙傷，因此最後想藉由自身經歷提醒網友，不要使用來路不明的吹風機，甚至說了三次「很危險！」更呼籲娃娃機台主不要拿這麼危險的東西給客人夾，如果真的出大事賠不起的。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言「人沒事就好！之前也被炸過一次，真的很痛」、「正常，娃娃機大部分都是放淘寶貨，中國220v電器插台灣110v，最終結果就是會燒掉」、「娃娃機的東西跟臉書賣的東西一樣不能用」、「這種消耗功率這麼高的小家電，不相信雜牌的可以用，真的是有點太冒險了」。

也有網友警告，「娃娃機台的3C都最好不要夾」、「看到是電器就應該知道不能夾了，因為幾乎都是雜牌或仿冒」、「小家電都不要夾，小電風扇也是」、「還是夾公仔、娃娃比較實在，電器太危險了」、「不要太相信娃娃機裡的3C產品」。

吹風機 3C 夾娃娃機 爆料公社 仿冒 淘寶

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