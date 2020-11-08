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美式賣場牛肉捲藏牛骨 她嚇傻：還好牙齒夠硬

聯合新聞網 / 綜合報導
有消費者在好市多買了一條牛肉捲，回家吃了幾口竟然咬到一塊牛骨頭，讓她驚呼「還好牙齒夠硬」。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
有消費者在好市多買了一條牛肉捲，回家吃了幾口竟然咬到一塊牛骨頭，讓她驚呼「還好牙齒夠硬」。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式大賣場好市多（Costco）商品多樣、價格又實惠，深受消費者喜愛，當中的熟食也讓許多民眾大讚不已，尤其牛肉捲、雞肉捲更是饕客的最愛，不過卻有消費者買牛肉捲回家享用時，竟然咬到牛骨頭，讓她慶幸牙齒沒有斷掉，網友們看了也直呼太誇張了！

這名消費者日前到好市多買了一條牛肉捲回家，沒想到才吃了幾口卻咬到一個硬物，仔細一看竟然是一塊骨頭。從她在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出的影片來看，原PO夾起骨頭丟到盤子上，鏗鏘的聲音就可知道有多硬，她慶幸地說「牛肉捲包牛骨，還好牙齒夠硬，真的要顧一下品質了」，貼文一出引起網友們的熱議。

許多人看了大呼實在太扯，「也太大塊了！誇張」、「哇！這個真的要去拍桌子了！通常咬這牛肉捲都不會有防備的大口咬呢」、「誇張…應該客訴一下要求改善」、「這個搞不好牙齒真的會斷欸」、「看到文章牙齒就痛了，用力咬到感覺直接靈魂出竅」、「小朋友誤食怎麼辦？」、「扯爆了！這牛肉的品質、品管、衛生絕對大有問題」。

還有人搞笑的說「包了帶骨牛小排嗎？」、「給妳看他是真的牛肉」、「補充鈣質不加價」、「當妳是來福吧」、「原來是牛骨捲」、「這根可以拿去熬湯了」、「真的肉，可安心食用」、「應該加註警語『注意！本牛肉捲可能含有牛骨，食用時應注意』」。

不只原PO買到有骨頭的牛肉捲，也有網友有相同經驗，「一星期前在嘉義店買到的也是，一條裡咬到『數個』骨頭碎片，給長輩或小朋友食用時得小心」、「我之前在新竹的也吃過有碎骨，當下咬到牙齒真的蠻痛的」、「新竹店小碎骨遇過，覺得小朋友吃要注意」、「昨天買冷凍的牛肉捲吃到塑膠袋片」。

而好市多的牛肉捲裡有異物並不是第一次，去年（2019）就有一名媽媽買牛肉捲回家和兒子分半吃，但兒子吃到一半驚呼裡頭竟然藏有一條透明塑膠線，而媽媽則嚇傻直呼「我已吃完了」，讓網友們看了不敢置信地說「不良率也太高了吧」。

好市多

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