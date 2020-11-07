他外送被騙去假地址 大嬸爆「你是第30幾位」釣出內行曝暗黑洗單法

現在路上隨處可見外送人員，許多外送員甚至到半夜都還在外送，為的就是能多賺點趟數拚獎勵金，不過日前有一名外送員接到一杯飲料的訂單，結果到了地點後才發現地址根本不存在，旁邊的大嬸才跟他說「你接到洗單了，而已已經是第30幾位了！」

原PO在臉書社團「UberEATS台灣」上發文表示，日前接到一張「一杯飲料加塑膠袋」的訂單，結果滑到配送後，看到客人地址是在5公里以外，讓他感到很不對勁，因為正常來說只訂一杯飲料的距離不會到5公里以上這麼遠。

原PO騎到指定位置後，便開始找確切地址，結果旁邊突然一位大嬸上前詢問「是不是找133號，是不是從嶺東過來送1杯飲料？」，原PO本還心想客人真好，來指定位置等外送，沒想到大嬸馬上跟他解釋，這裡根本沒有133號，表示「你已經接到洗單了，可以去旁邊倒數，你是第30幾位了」。

傻眼的狀況讓原PO只好騎到一旁的活動中心，等待取餐時間結束，並且邊喝這杯飲料邊回報客服，只是頭一次遇到這種狀況，也讓他直呼「洗單者的心態居心叵測，其動機更是耐人尋味！」

貼文一出引起熱議，有網友就透露有兩種常見的洗單方式，「一種是洗趟數，另一種則是職業洗錢單」，另外，有內行爆料老司機暗黑洗單手法，指出有些店家會與外送員私下互通，還有是有些外送員會自備兩支手機，自己訂餐再自己送餐，這樣就可以快速獲得工資獎勵。

其他網友紛紛表示「還是小心點照SOP走，怕有陷阱，例如那位大嬸只是路人，之後事後點餐的人說他沒收到你飲料」、「要依SOP客服指示才能結束，不然8成會收警告信」、「 作弊公司第一次會警告，第二次直接鎖帳號」。