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無理客人要求外送到摩鐵樓上 她硬著頭皮送上卻「委屈流淚」

聯合新聞網 / 綜合報導
原po被客人要求把餐點送到摩鐵房門口。圖／取自臉書社團「UberEATS台灣」
原po被客人要求把餐點送到摩鐵房門口。圖／取自臉書社團「UberEATS台灣」

越來越多人喜歡使用ubereats或foodpanda訂購外送，路上隨處可見外送人員，日前一名外送人員就上網抱怨遇到沒禮貌的客人，不但地址填錯，還要求送到汽車旅館，最後付款時，更把百鈔揉爛亂丟，態度惡劣至極。

原po在臉書社團「UberEATS台灣」發文表示，日前接到一個來自汽車旅館客人的訂單，結果地址不但打錯，連汽車旅館的名稱也輸入錯誤，原po傳訊息，對方完全不回應，無奈只好致電給客人，沒想到客人態度超不友善，直接在門口大喊「送上來」，讓原po感到超害怕，雖然不想上去，但該客人又繼續喊了六、七次「送上來」，且越喊越大聲，原po最後只好硬著頭皮送上去。

原po送上餐點後，該客人一句道謝都沒有，付款時還把揉爛的兩百塊丟在門旁邊的小桌，跟原po說一句「找錢放桌子上」，就把餐點取走關門了，態度之差也讓原po直呼「第一次委屈到噴淚」。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛提醒原po要注意安全，留言「我送汽車旅館，一定是先請門口櫃檯通知客人開門出來取餐，是非之地，要注意安全」、「自己搞錯當然回報員工餐，這不需要客氣」、「下次果斷棄單，安全重要」、「我真的遇過拿著氣球邊吸邊取餐的」。

原po外送餐點時遇到無理客人，讓她超委屈。示意圖／本報資料照片
原po外送餐點時遇到無理客人，讓她超委屈。示意圖／本報資料照片

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