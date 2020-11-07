無理客人要求外送到摩鐵樓上 她硬著頭皮送上卻「委屈流淚」

越來越多人喜歡使用ubereats或foodpanda訂購外送，路上隨處可見外送人員，日前一名外送人員就上網抱怨遇到沒禮貌的客人，不但地址填錯，還要求送到汽車旅館，最後付款時，更把百鈔揉爛亂丟，態度惡劣至極。

原po在臉書社團「UberEATS台灣」發文表示，日前接到一個來自汽車旅館客人的訂單，結果地址不但打錯，連汽車旅館的名稱也輸入錯誤，原po傳訊息，對方完全不回應，無奈只好致電給客人，沒想到客人態度超不友善，直接在門口大喊「送上來」，讓原po感到超害怕，雖然不想上去，但該客人又繼續喊了六、七次「送上來」，且越喊越大聲，原po最後只好硬著頭皮送上去。

原po送上餐點後，該客人一句道謝都沒有，付款時還把揉爛的兩百塊丟在門旁邊的小桌，跟原po說一句「找錢放桌子上」，就把餐點取走關門了，態度之差也讓原po直呼「第一次委屈到噴淚」。