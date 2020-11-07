流動廁所排泄物去哪了？ 網解惑：做這行的超賺

相信許多人都有使用過流動廁所的經驗，但日前便有網友對於流動廁所的構造感到好奇，便藉此在網路上發文詢問「流動廁所怎都大不滿」，引起許多有共同疑問的網友在文中留言回覆。

原PO在PTT中發文說明，每次經過流動廁所，都看到裡面沒有屎尿了，讓他覺得流動廁所「感覺像黑洞一樣，大都大不滿」，並解釋像家裡固定廁所是裝水管，還能能理解去哪了，但流動廁所的呢？

事實上，先前就有人好奇流動廁所排泄物的處理問題，一名網友就說明，一般公共場所置放的流動廁所是有專人在處理的，他們會在固定的時間，開著水肥車來抽排泄物及清潔廁所，所以它才能一直保持乾淨。

對此，也有許多網友紛紛解惑表示「水肥車會去收」、「水肥車會清運吧」、「有人會清，印象中有人專門做這種流動廁所生意，還賺了一大筆錢，他的場子裡有幾百個流動廁所」。