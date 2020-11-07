鬼滅之刃「善逸」中文配音流出 網友讚：超傳神不輸日配

「鬼滅之刃劇場版：無限列車」10月底在台灣上映，廣受大眾歡迎，票房表現也不錯，但近期網紅鍾明軒自爆原本要擔任中文配音，卻突然遭換角一事，引發網友討論，不過有網友也發文貼出另一主角「我妻善逸」的中文配音，驚艷許多人，直呼這配音相當傳神，不輸給日文配音。

有網友在「批踢踢八卦版」發文，寫到「鬼滅-善逸的中配太屌惹吧」，原PO貼出鬼滅之刃的中文配音畫面，指出角色我妻善逸的中文配音相當傳神，將善逸發怒的語氣詮釋的很好。

不少網友也留言稱，「好喜歡這中配，很厲害」、「台配的善逸真的猛」、「有配到精髓了」、「江志倫，真的很厲害，推薦去看鬼滅中配」、「以台灣配音界的資源，這樣很強了」、「這也太入戲了，推」、「雖然看過了，但還是覺得中配真的善逸配的最變態」。

事實上，這次我妻善逸的中文配音是由台灣知名配音員江志倫擔任，他曾配音過《火影忍者疾風傳》第四代風影、《蠟筆小新劇場版》佐藤正男、《真人版進擊的巨人》阿爾敏，這次鬼滅之刃動畫中除了我妻善逸外，伊黑小芭內、愈史郎等角色也是由他配音。