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想和暗戀對象出門「取消原聚會」 她氣炸：朋友是這樣當的？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上發文說明，已經被自己的朋友爽約3次了，而這次則是因為朋友想和暗戀對象去爬山，才因此爽約。 爆怨2公社
一名網友在網路上發文說明，已經被自己的朋友爽約3次了，而這次則是因為朋友想和暗戀對象去爬山，才因此爽約。 爆怨2公社

與他人相約好的聚會，總不能臨時說取消就取消。日前，一名網友在網路上發文說明，已經被自己的朋友爽約3次了，而這次則是因為朋友想和暗戀對象去爬山，才因此爽約，讓原PO氣炸表示「放心，我以後不會再約妳了」。

原PO在「爆怨2公社」說明，這位朋友先前已經爽約3次了，且從原PO上傳的對話紀錄截圖可看到，禮拜六原本約好一起去上課後，再去吃飯，現在卻以一句「明天我可能沒辦法陪你了」推託。對此，原PO也說明，朋友是為了和暗戀對象一起去爬山，所以才想取消原本和他的約定。

此文一出，便引起許多網友對這位朋友的態度反彈，紛紛表示，「沒心的人就不要理會了吧 」、「 我曾經被這樣放鳥然後10年了，還沒跟對方聯絡，以前超好的朋友 」、「她就是沒那麼在乎你而已啦，就當自己傻過就好 」、「沒那麼重要而已，感覺差掉，以後再也不會約了 」、「 言而無信的朋友管她追求什麼愛 最基本的尊重都沒有 」。

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