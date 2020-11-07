不滿闖紅燈被罰PO照討拍 網一面倒批評：根本沒疑慮
紅燈停，綠燈行，是大家所知最基本的交通規則。日前，便有一位網友分享自己被因闖紅燈被開罰的罰單，不滿表示「闖紅燈應該要一張在停止線前、一張在線後才成立」，並打電話向單位申訴後，卻仍被駁回。此文一出，讓許多網友紛紛湧入留言批評。
原PO在爆料公社放上他的罰單，稱闖紅燈應該「是以2張照片拍攝」，並詳細說明在車輛停止線前、後各拍1張才成立，但他收到罰單中的照片卻被拍下的2張都是「全車已過停止線」。對此，原PO也致電向管理單位反應後，只得到「機器會拍你，就是你有闖紅燈」的回應，使他深感不滿。
但發文後，卻意外遭網友回覆表示，「闖黃燈失敗變成紅燈有什麼疑慮嗎？因為這樣發生的車禍案件應該不少吧…」、「黃燈是提醒你減速，不是叫你加速通過！你是不是加速想闖，然後剛好在紅燈後越線壓到第二條？」、「我還以為你是黑色的車才po爆料」、「紅燈後感應器後延0.6秒才開拍，很明確的闖紅燈違規」。
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