不滿闖紅燈被罰PO照討拍 網一面倒批評：根本沒疑慮

紅燈停，綠燈行，是大家所知最基本的交通規則。日前，便有一位網友分享自己被因闖紅燈被開罰的罰單，不滿表示「闖紅燈應該要一張在停止線前、一張在線後才成立」，並打電話向單位申訴後，卻仍被駁回。此文一出，讓許多網友紛紛湧入留言批評。

2020-11-07 10:18