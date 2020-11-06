冏！看女胸照片被丈母娘抓包 唬「看睡衣」遭噴：聽你豪洨

許多人跟另一半相處時，曾因偷瞄別的異性，遭到伴侶「眼神攻擊」，不過一名民眾更糗，他上網偷看異性「超胸」美照時，當場被丈母娘抓包，他當下還以最快的反應回說「只是在看睡衣」，不料對方根本不吃這套，直接大喊「聽你豪洨！（唬人）」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，他陪老婆回娘家吃晚餐，坐在電視前邊吃邊滑臉書，就剛好滑到認識女子的「超胸」美照，他也習慣性的點進對方檔案，瀏覽一下養眼照片。

不料，丈母娘全程站在他身後看，原PO回憶當時情況，根本還沒來得及發現丈母娘，她就直接大喊，「啊你是每天在家看我女兒還看不夠是不是？」嚇得原PO趕緊把螢幕關上、連忙否認。

結果丈母娘用帶著殺氣的眼神要他別裝，「再假就不像了！」腦袋轉很快的原PO也不是省油的燈，回她自己其實只是在研究對方睡衣而已，想到老婆睡衣舊了，所以想買幾件新的。丈母娘於是回他，「甘安捏？（是這樣嗎）」讓原PO在一旁點頭如搗蒜，不料她根本不吃這套，直接大喊「我聽你勒豪洨！研究內衣還會把螢幕放大看內內？」讓原PO當場啞口無言。

原PO也笑說，這個故事告訴大家，「千萬不要在阿母或是丈母娘面前看內內照」，但他也開玩笑表示，在老爸或岳父面前看，或許還可以。他隨後補充故事後續，老婆跑來問自己，「是大內內好看還是睡衣好看？」原PO機靈回應，「都沒有你好看！」這個讓老婆滿意的答案，終於讓他不用再睡廁所或客廳了。