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女騎士停紅燈低頭看導航 一旁阿伯見狀飆國罵：不怕死嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友停等紅燈時低頭看導航，卻被一旁阿伯飆罵。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名女網友停等紅燈時低頭看導航，卻被一旁阿伯飆罵。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

對於開車騎車的人來說，導航是個非常重要的東西，尤其對於不熟的路線，更能夠指引正確的方向，但有位女網友騎車等紅燈時看導航，卻被旁人怒嗆「不要看手機」，讓她哭笑不得，讓旁邊的騎士看不下去，跳出來幫她說話。

這名女網友在臉書「爆怨2公社」表示自己是路癡，從公司到家裡的路彎來彎去就像九彎十八拐，讓她沒辦法只好買個導航。最近下班時天黑得特別快，夜色讓路更難辨識，雖然憑著記憶亂轉了好幾個彎，但最後還是得開導航來協助。

不過日前下班騎車在停等紅燈時，卻有一名阿伯看到原PO在看導航，以為是在滑手機，於是怒罵「騎歐都賣！森啥小秋機啊（騎車玩什麼手機）」，原PO以為阿伯是在跟別人說話，所以沒有理會，但第二次等紅燈時，這位阿伯騎到她的旁邊飆罵同一句話，這才曉得被罵的是自己。

原PO只轉頭看了一眼但仍然不理阿伯，然後繼續看導航，讓對方氣得飆出國罵「嗯驚細逆？（不怕死嗎？）」一旁有個騎士見狀大笑說「郎咧跨導航啦！哩細恩麥唷？（她在看導航，你是不懂唷？）」但阿伯仍然大聲地重複說「看手機玩手機就是不對」，直到綠燈亮了還在罵，原PO只好趕緊騎走。

對於阿伯的怒罵，原PO說自己兩手都放在機車把手上，只有停紅燈時才會低頭確認一下路線，反而是阿伯先管好自己，下班車潮很多，不要東張西望的才比較安全。

貼文一出有些人認為阿伯的方式太超過了，「正義魔人真的很無聊」、「他嫉妒妳有小雨傘」、「阿伯是不是剛被老婆罵才氣pupu」、「滿大街的熊貓跟Uber Eats都在看，阿伯一天要崩潰怒吼987回吧？」

不過也有網友認為若被警察看到，可能還是會被開單，「太依賴、專注導航，可能會永遠沒辦法認得路，既然每天要走的路線，還是要克服吧」、「我如果騎車需要導航都是連線耳機，它會指示什麼路該轉，這樣比較安全。警察北北要開騎車用手機應該不會管妳是不是看導航」、「我不喜歡把手機裝在機車上，台灣的路爛是公認的，騎機車大部分的路都像是在騎馬了，手機就一直在那邊震動，久了問題也會比較多」。

爆怨公社 手機

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