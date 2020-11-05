突遇陌生人求助果腹 她給予援助後上網發問：你會怎麼做？

熱鬧繁榮的街道也會碰到一些無生計能力、需要幫助的人，有民眾害怕上當受騙，卻也有人願意相信他們並伸出援手。有網友就發問，如果有陌生人向你求助「渴望飽餐一頓」，你會怎麼做？

一名網友於《爆廢1公社》上分享，日前在西門街頭遇到一位陌生的阿姨，向原PO求助，穿著寡淡的阿姨表示身上的錢不夠買便當吃，原PO心中雖然有著怕被騙的防備，但仍開口帶她去便利商店買便當，阿姨挑好後又詢問能不能再加一罐牛奶，原PO應允結帳時交代店員直接微波，雖然原PO心中存疑，但基於人性本善，以及阿姨一句「妳吃了嗎？」也讓原PO相信自己的微薄之力可以幫得上忙。

文章發布後，許多網友紛紛留言表示，「不管在哪裡，只要我有遇到一定都會幫，不管他是否是騙你的，寧願相信他是真的遇到困難，我們做的到的就做」、「買食物我覺得可以！說真的他轉賣也未必有人敢買，有些不要食物要錢的我就不行了」、「供餐我會願意欸，你的本意是好的，這樣就好了」、「我會幫忙買食物，至少不是要錢！不管是不是騙，對方肯低頭向我要東西吃，我會給」。

但也有網友表示，也有人好心被浪費，「我都沒遇過這種的，但是遇到一堆：你可以借我10元嗎？你可以借我50元嗎？」、「我遇過說自己家境很苦的、老公中風、孩子低能，都需要她扛，她很餓問我能不能給她錢吃飯，我身上僅有70塊都給她，然後她給我一臉不屑，我容易嗎我！」。