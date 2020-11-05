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獨自吃飯「一動作」店家急收走 女氣炸：老娘還沒吃完！
在外吃飯時或多或少都遇過這樣的情況，就是差不多吃飽的時候，店員會匆匆上前整理，讓一些還沒打算要離開的客人感到不太舒服，近日就有一名女網友分享類似的故事，不過不同的是，她是還沒吃完就被收走。
該名女網友在臉書社團「爆怨2公社」怒發文，「一個人吃飯錯了嗎？」她表示自己到火鍋店用餐，和朋友傳訊息聊天，才剛定格幾秒鐘，店員就急著過來收拾，讓她氣炸寫下「老娘都沒吃完咧！」
該女網友也在底下留言說，雖然餐廳有限時間，但自己也不過吃半小時而已，店員很殷勤的「關切」，讓她當下「很不爽」，直呼自己根本沒拖多少時間，推測店家是為了搶翻桌率，因為當時外頭有其他客人。
貼文一出，也引起不少網友回應，「想趕妳走」、「這種店不用去第二次」、「正常都會想拼翻桌率啦！這樣也能多賺一點，尤其妳又一個人吃，不過既然都收客了，還沒吃完就趕有點不厚道」、「想到之前一人吃牛排，上個廁所，吃一半的就被收走了」、「有些餐廳服務過於『周到』，常常筷子還拿在手上就急著收，真的會不爽」、「那種感覺好討厭，一個人吃火鍋錯了嗎？」
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