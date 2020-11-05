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10個月只花3萬4…憂節儉交不到女友 網友看到年收好震驚

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有一名網友分享自己從1月到10月底的花費，節省程度讓眾人驚呼「會不會太辛苦」、「這是人過的生活嗎？」。圖／聯合報系資料照
近日有一名網友分享自己從1月到10月底的花費，節省程度讓眾人驚呼「會不會太辛苦」、「這是人過的生活嗎？」。圖／聯合報系資料照

一個月的生活花費需要多少？物價高漲，不少人平時花費能省則省，為將來買車買房或結婚打算。近日有一名網友分享自己從1月到10月底的花費，節省程度讓眾人驚呼、「會不會太辛苦」、「這是人過的生活嗎？」

一位男網友在臉書社團《戀愛公社》發文貼出他今年度到10月底的開銷，總共只花了3萬4千多元，換算下來平均一個月花3400，非常節省。他認為賺錢不容易，所以對自己真的很省，三餐基本上都是外食，通常只吃早、午餐，兩片吐司夾起司片就算一餐。

原po詢問自己這麼節省，是不是沒辦法找網美當女朋友。圖／取自《戀愛公社》
原po詢問自己這麼節省，是不是沒辦法找網美當女朋友。圖／取自《戀愛公社

原po進一步詢問網友這樣的花錢方式找得到網美女朋友嗎？「依照我克勤克儉的花錢方式，就算我養女生，但是有網美受得了這種一個月只能花幾千元的辛苦的生活嗎，這輩子是不是沒辦法找網美當女朋友了？」，他也指出「女生跟著我唯一的好處可以幫她存錢」。

原po貼出他今年度到10月底的開銷，總共只花了3萬4千多元，換算下來平均一個月花3400。圖／取自《戀愛公社》
原po貼出他今年度到10月底的開銷，總共只花了3萬4千多元，換算下來平均一個月花3400。圖／取自《戀愛公社

貼文一出立刻引發熱議，對於如此節省的花費，網友紛紛回應「這什麼生活品質啊！天阿」、「你是一整年在過黃金傳說？」、「平均下來一餐37元，請問是山頂洞人嗎？」、「你應該要去理財社團發文，不是戀愛社團」、「周年慶我五分鐘就花比你一年還多」、「不要說網美了，連隻老鼠你都養不了」。

有眼尖的網友發現其中亮點「最後面10個月收入一百萬...還這麼省」、「最底下年收入一百萬起跳耶...對自己稍稍好一點也好吧」。

不少人批評「年收一百萬，不用負擔任何水電房租跟伙食費不高，應該是住家裡很有錢的富二代吧」、「年收一百萬好震驚...對自己好一點，妝扮自己什麼的...都比過這麼省還好」、「你都山上打獵、自己種菜嗎？這不是實力省錢，是全部靠家裡而已！」、「如果是住家裡吃穿都靠父母的話，那就不要po出來讓人笑了」、「不是網美也無法過著一個月只有幾千的生活呀...」、「要結婚的話，找價值觀相近比較能長久，你可以對自己節儉，但不要用這個標準去約束別人」。

理財 富二代 省錢

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