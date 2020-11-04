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男子違規超速控警搶錢 討拍不成反被痛批：活該

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO違規超速卻反控警察搶錢，文章發布後引起網友撻伐。示意圖／Ingimage
原PO違規超速卻反控警察搶錢，文章發布後引起網友撻伐。示意圖／Ingimage

每年交通違規中超速的案例居高不下，政府為維護交通安全而嚴格取締。但有一名男子表示，自駕摩托車僅僅超過速限18公里，為何還要抓？直呼警察搶錢，然而發文討拍不成反遭網友怒罵撻伐。

一名男子於「爆怨2公社」發文表示，日前收到超速違規的罰單，雖自認摩托車騎太快有錯在先，但速限60公里僅超過18公里，令原PO直呼警察搶錢，超過18公里也要抓！同時也在文章中痛罵表示，「酒駕罰了沒？性侵殺人犯罰了沒？暴力討債集團罰了沒？貪污肥貓罰了沒？」，文章發布後尋求認同不成，反倒引發網友眾怒。

有網友表示，「性侵貪污暴力討債是刑事警察辦的，開你罰單的是交通隊警察，你又怎麼知道人家酒駕有沒有罰犯罪有沒有抓，成年人了自己犯錯還要牽拖別人嗎？」、「超速被罰有什麼好抱怨的！」、「版主的恥度非常高，佩服」、「限速60最多只能騎到70，71就拍了，這次算是買經驗了」、「超速1公里都可以開罰單了，10公里是儀器誤差放寬，還是趕快去繳罰單吧！」、「你的快樂表表速應該已經85以上了！」、「幸好你還可以發言，萬一哪天被超渡，想繳錢解決都沒辦法！」。

罰單 警察 爆怨公社

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