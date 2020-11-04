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想體驗台南鄉下慢生活 在地推「歸仁」自成一格機能佳

聯合新聞網 / 綜合報導
台南各區特色各異，網友大推台南歸仁區，可體驗鄉下情懷。圖為台南一景。聯合報系資料照片／記者鄭惠仁攝影
台南各區特色各異，網友大推台南歸仁區，可體驗鄉下情懷。圖為台南一景。聯合報系資料照片／記者鄭惠仁攝影

現今人們更加注重生活步調及品質，快樂「慢生活」成為健康生活的一種方式。台南一名男子想與妻子體驗鄉下情懷，多方考量消費水準、交通等因素後，列出仁德、歸仁、善化、新市等區，想問鄉友們「哪一區CP值比較高？」

一名男子在「PTT」上發問，因妻子與他想脫離都市緊湊忙碌的生活，轉而體驗鄉下「慢生活」的情懷，口袋名單有仁德、歸仁、善化、新市等，比較之後發現，善化離市區較遠；仁德及歸仁較近，而台南東區及中西區消費較高；安平區則有假日觀光人潮影響，讓原PO遲遲拿不定主意，便尋求廣大鄉民的意見，文章發布後引起網友熱烈討論。

有網友表示，「要建Outlet了，歸仁不錯」、「歸仁自成一格，什麼都有，也不用去台南市區」、「關廟歸仁離新市善化不遠，也不錯」、「偏北就新市善化，偏南就仁德、歸仁」、「真的要比鄉下，就歸仁跟新市」。

但也有網友推薦其他地區，「推薦你住楠西啦，生活就靠玉井」、「新營，生活機能都夠的地方，適合養老」、「善化地勢大部分都蠻高的，不太會淹水」、「仁德，但是要注意有些地方會淹水，沒辦法開車過的那種」、「南區的鯤鯓、灣里、喜樹等離市區近又有鄉下風」。

PTT

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