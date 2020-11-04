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送入厝禮「免包禮金」藏黑暗套路 他氣炸：6600看清一個人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的友人最近剛搬新家，要求原po送入厝禮物並表示若送禮，婚宴當天可不包禮金，但婚宴當天卻被友人當面詢問禮金金額，令他相當氣憤。圖／ingimage
一名網友的友人最近剛搬新家，要求原po送入厝禮物並表示若送禮，婚宴當天可不包禮金，但婚宴當天卻被友人當面詢問禮金金額，令他相當氣憤。圖／ingimage

參加朋友婚宴時，通常都會依交情及認識長度來決定要包多少禮金，一名網友的朋友最近剛搬新家，要求原po送入厝禮物並表示若送禮，婚宴當天可不包禮金，但婚宴當天卻被友人當面詢問禮金金額，令他相當氣憤。

一名網友在「靠北星座」發文，他的一位關係普通的朋友最近要搬新家，對方希望他送入厝禮物，並表示若送禮，婚宴時就可不用包禮金，於是他便答應了，對方開了清單讓他選擇，除濕機、空氣清淨機和兩台電風扇等等家電用品，最後原po送了總共約3000多的兩台電風扇給對方。

隔了兩個月後，那位朋友結婚當天原po去參加婚禮，結束之後對方竟當著大家的面問他，「你包多少給我啊～雖然我們交情很好，你也不用包到6600給我啦」，當下原po相當錯愕，心想「不是說不用包給你嗎？而且誰跟你交情很好…」，場面相當尷尬，最後原po跟其他朋友要了紅包袋包了3600 給對方。

原po回家後，算一算加上電風扇的錢，總共包了6600元，想到便相當氣憤「6600看清一個人，但我跟她是普通交情，值得嗎？」，引起許多網友討論。

網友紛紛表示，「呃…如果是我，應該打從一開始就不會送她新家禮物…要不要去他的婚禮都還要考慮下～反正都只是普通交情」、「普通朋友連送都不用送了阿，客氣什麼」、「跟她說～你下次婚禮時我再包！」、「這不就是所謂的道德綁架嗎？」、「我會把買電風扇的收據還是發票包在紅包裡面給她！！」

不過有網友則質疑原po，對方要什麼都給可能有內幕「她很敢要，你也不好意思不當凱子爹，一段跳不完的探戈」、「她要你就給，有什麼內幕嗎？」、「為什麼她隨便要，你就隨便給呢？不是說普通朋友而已？」、「聽起來太過份了！可是她開口要，妳就給，以前她是不是曾經包過大紅包給妳呢？」。

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