情侶雙雙出遊！她約落單友人反被酸 網勸認清：可以絕交了

跟朋友出遊時最怕遇到「奇數」的狀況，不管是住宿還是搭車都難免會落單。一名網友的好友因男友不願陪她出遊而總是落單，原po好心約了她，卻被對方瘋狂洗臉，讓她相當傻眼。

一名網友在「爆怨2公社」發文，她和朋友們在規劃旅行時，打算雙雙對對一起出遊，其中有位朋友因男友不陪她出遊而落單，但原po不想讓朋友認為自己偏心，只約其他人而不約她，因此還是約了對方。

沒想到原po卻被那位朋友瘋狂「洗臉」，不僅酸言酸語、情緒勒索，認為其他朋友不考慮她的感受、不關心她，沒有把她當真正的朋友，且一直繞著同個問題打轉，於是原po想問問網友們，「若是出遊時有朋友會落單，還會約他嗎？會如何處理？」，引起網友熱烈討論。

網友們紛紛表示，「這麼難搞可以考慮絕交，交朋友又不是來還債ㄉ」、「可以不用跟她囉嗦了，直接拒絕往來戶」、「往好處想～不用花錢就看破也不錯」、「一起出門還要忌諱心情，這種感覺出來玩的心情整個沒了」、「男友不陪她出遊是她倆自己的事，有本事叫他自己跟男友抱怨，別自己又愛跟又愛打亂人家出遊興致」、「男朋友不陪他出遊為什麼把氣出在你們朋友身上」、「笑死，這種朋友不要也罷」。

有網友表示，還是會約對方「一開始我就會照樣約她，不管她是不是一個人，不過言語勒索、酸言酸語我會跟她絕交」、「只是很想有人陪她而無理取鬧吧，有點像是對自己生氣，我的話口頭還是會約，跟不跟是她的事」、「問她要不要再帶其他朋友一起去不然就是創群組問，她如果不去就算了」、「直接問他，下次有這種成雙成對的局，需不需要約他」。

有網友則表示，不會約這種朋友「我決不約她，與其聽她嘮叨抱怨，就算出去玩也不開心」、「不約，約來只是找自己麻煩」、「當然不會約啊，不管她有沒有伴，這種會破壞團隊氣氛的人我不會讓他加入我主導的團」、「當然不會約啊，不管她有沒有伴，這種會破壞團隊氣氛的人我不會讓他加入我主導的團」。

不過，有網友則表示，或許對方只想姊妹出遊「我覺得她可能希望姐妹出遊而已吧…偶爾也可以不要一直帶另外一半聚會」。最後，原po更新貼文，已和那位朋友絕交，「此朋友已放生，因為昨天她就刪我好友了，快恭喜我」。