孩子被國軍直升機嚇哭！ 爸爸「投訴到底」怒嗆：滾回營區訓練

一名男網友在臉書抱怨，國軍的直升機在住家上空繞來繞去，孩子被嚇到哭了一場，更嗆聲「絕對要投訴，直到直升機滾回自己的營區訓練」。貼文曝光後，反被大批網友洗版噓爆，紛紛留言「有敵人不可怕，可怕的是有低智商的內賊」，該名網友雖然緊急刪文，但仍遭到截圖，在網路上瘋傳引發討論。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文透露，一大早有軍用直升機在他家上空盤旋，孩子被嚇到哭一個早上，並激動表示「這裡是住宅區欸！這裡是住宅區欸！這裡是住宅區欸！」，指出飛官應該滾回自己的營區訓練，不要動不動就飛來百姓的區域東繞西繞。

原PO更嗆聲，針對此事絕對要投訴到底，直到直升機滾回營區訓練，或者參謀總長看到貼文後24小時內要出面鞠躬道歉為止。

貼文曝光後隨即遭大批網友洗版，網友紛紛回嗆「要不要來小港機場旁試試，軍機、民航、戰鬥機、 大型客機通通有」、「有敵人不可怕，可怕的是有低智商的內賊」、「我看貼文中明明是蜻蜓啊！哪來的直升機」、「這種人假如有戰事最好滾到前線去當炮灰，只會出張嘴」。

遭到網友狂噓一頓後，原PO緊急刪文，但還是遭到截圖，許多網友笑說「我有爬到，還留言了，沒想到炸樓」、「連看到都沒看到就炸樓了」、「原PO可能本來想找有共鳴的人，誰知道一人給他一巴掌，打到他差點耳鳴，只好刪文」。