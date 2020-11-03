陌生男突闖汐止便當店！老闆娘抄飯匙暴打 真相大白網笑翻

一名男子日前闖入一家尚未營業的汐止便當店，老闆娘以為是陌生人士，當場拿起飯匙，一路追著男子暴打，結果發現男子身分後，竟是烏龍一場。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」貼了一段監視器畫面，畫面中，便當店老闆娘正和員工準備飯菜，此時有一名戴著安全帽、背著後背包的男子，鬼鬼祟祟地闖入廚房，老闆娘見狀以為是歹徒，隨即拿起飯匙對男子一陣暴打，過程中不斷逼問「你是誰」。

男子被老闆娘「火力全開」的敲打嚇到，當場縮到廚房角落動彈不得。隨後老闆娘得知對方是兒子的朋友，也不忘拿飯匙再敲兩下。整段過程被監視器拍下，老闆娘兒子表示「強者我老媽，因為還沒到營業時間鐵門半開，結果我朋友來找我，我媽以為是歹徒，手持飯匙追著朋友打，笑死」。

影片曝光後，許多網友紛紛留言「笑死，好有戰鬥力的老媽」、「還好媽媽沒切菜...」、「哈哈還好沒拿平底鍋ㄎㄧㄤ下去」。但也有網友認為「如果是國外，搞不好已經被擊斃，不知道這笑點在哪」、「這就是現在的教育，禮貌是什麼都不知道」、「有禮貌的小孩子，就不會被打囉」。