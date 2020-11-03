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什麼行業不起眼卻好賺？ 網曝看過「這工作」開賓利

聯合新聞網 / 綜合報導
生活中有些行業看似普通，薪資卻不低。示意圖／ingimage
生活中有些行業看似普通，薪資卻不低。示意圖／ingimage

許多人都渴求財富自由，想找薪資高的工作，就是為了想多存點錢，但一般人對於薪資高的工作，可能會聯想到醫生、工程師、律師等等，日前就有網友發問「有甚麼行業是不起眼但很好賺？」

原PO在PTT的「Gossiping」板上發文表示，生活中有許多不同的各行各業，但談到會賺大錢的工作，一般人聯想到的都是有名望的職業，但生活中其實有許多看似普通的行業，卻因為需要相對的技術，因此「其實能做的、有辦法做的不多」，所以感覺蠻好賺的，並舉例像是水電、鎖行、回收業、裝冷氣，這些工作是不是都蠻好賺？

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「殯葬」、「算命」、「聯結車司機，尤其是自己有車的」、「瓦斯行，低調賺」、「清潔事業」、「我同梯做寵物，他說4萬多自己一個人獨立作業，沒人管超爽，剛做就4萬了」、「我認識一個失業17年的賣菜郎最近賺了幾千萬」。

此外，還有網友透露，自己有聽過在夜市賣霜淇淋的兄弟，兩人一人一台車，賣霜淇淋賣到買了別墅、土地，且車子也是賓士的，還有「除蟲啦，我還看過除蟲的開賓利」。

PTT

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