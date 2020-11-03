船票價「一千一百二」嫌貴 解讀阿伯台灣國語烏龍一場

台灣南北距離雖短，但有時翻過一座山，當地的語言腔調就有可能會讓人外地人會錯意。有女網友在PTT貼文表示，日前跟男友到宜蘭傳藝中心遊玩，想要坐船遊東山河浪漫一下，怎知詢問路過的老伯票價竟然要1120元，當場嚇到「倒彈」，不過事後證實是烏龍一場。

原PO在文中表示，自己跟男友到風光明媚同時擁有藝文氣息的宜蘭傳藝中心遊玩，園區中還有租賃小船可遊東山河，原PO腦中頓時浮現與男友徜徉在多情宜蘭多瑙河的影像，非常羅曼蒂克。於是建議男友問一下路過的清潔老伯，搭船的票價如何，老伯回說「一千一百二」，原PO和男友陷入無言，心想「難道是體驗沿著冬山河直接划出太平洋是什麼滋味的」，然而「宜蘭傳藝中心門票也才150，搭船1120是怎樣」，兩人隨即打消遊河的念頭。

男友忙跟老伯回說「襪這麼貴噢，阿北兜蝦」，老伯這時開口說「那屋？一『ㄑㄧㄢ』(圈)一百二」，原PO這時才反應過來，是老伯的台灣國語讓他們會錯意，把「一圈120」聽成「一千一百二」。

網友在看完貼文後，紛紛留言回應說「滿好笑的」、「害我認真思考圈的台語是甚麼」，也有網友替傳藝中心可惜「阿北都不知道誤殺了多少客人了，XDDD」，更多網友戲謔的說「當客人傻傻的掏出1200的時候，阿北暗爽的說『哎呀』」、「算你1000就好了，客人還滿心感激的說『謝謝』」，有網友表示「這樣有時真的是雞同鴨講」。