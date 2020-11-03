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他把小7「人氣三明治」拿去氣炸！口感加倍驚艷 網：中間那層超讚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友把小7人氣三明治起司三重奏拿去氣炸，直呼好吃。 圖／Dcard
網友把小7人氣三明治起司三重奏拿去氣炸，直呼好吃。 圖／Dcard

對於小資族、上班族來說，在超商買食物果腹是常見的事，而7-Eleven的三明治種類眾多，常讓人出現選擇障礙，但說到人氣口味「起司三重奏」一定是榜上有名，最近有人分享了她把起司三重奏拿去氣炸，口味又更加升級，她也直呼「好吃」。

網友在「Dcard」發文，前陣子看到有人把小7起司三重奏三明治拿去烤，心得是很好吃，於是自己也決定來試試看，把三明治拿去氣炸鍋炸，設定160度5分鐘，見圖中炸完後的吐司顏色更為焦黃，有點分離的樣貌，她咬下第一口後，外面麵包酥酥脆脆，配上裡面的起司，讓她大讚「好吃」。

但她最後也說出實話，自己還是比較喜歡吃微波的口感，因為炸完之後吃起來會變的有點乾，但無論如何，她總結「小7的起司三重奏就是好吃啦」。

網友看到也紛紛熱議「如果有出只有中間那種起司的我一定買爆」、「我之前拿去熱壓也很好吃！讚」、「我也超愛中間那層，之前中間還有火腿！那個版本我超愛」、「太乾應該是烤太久，3分鐘就差不多了」、「看完害我突然好想明天早餐吃這個」。

網友把小7人氣三明治起司三重奏拿去氣炸，直呼好吃。 圖／Dcard
網友把小7人氣三明治起司三重奏拿去氣炸，直呼好吃。 圖／Dcard

7-Eleven

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