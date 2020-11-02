男網友亂槍打鳥向16歲女兒索取「穿過衣物鞋襪」 父氣炸報警

網路世界固然方便且快速，但仍有許多危險性。一名家長就在網路上說明，有位自稱是要找芭蕾模特兒的男網友騷擾自己年僅16歲的女兒，並想向女方索取「穿過的衣物鞋襪」，讓該名父親因此發文警惕「自己家中的未成年女孩要好好保護」。

原PO在「爆怨公社」發文表示，「離我女兒遠一點！她才16歲！我不知道你想幹嘛，但恁爸也年輕過少在那543」，並說明自己確認照片中的人是被盜圖，目前已報案等警方調查，更提醒網友「家中的未成年女孩要好好保護！」

此文一出，便有網友提醒說明，「其實現在網路很發達，很多小孩都會上網和陌生人聊天，雖然說不能限制孩子的交友，但對於網路這一塊，真的不能掉以輕心」、「之前韓國的N號房事件，利用在網路上發布高薪兼職廣告吸引年輕女性，在聯絡過程中要求對方發出身分證資訊和聯絡方式，並謊稱幫她們聯絡金主『給妳幾百萬』、『Telegram不存相片』騙取受害者的裸照或不雅影片」。

也有網友紛紛表示，好險家長有關心孩子，「還好是爸爸發現，真是太好了，如果小孩的話就很擔心受騙」、「就是想買『原味的』，怎麼會看不出來？」、「應該要約出來認識一下，讓他知道不要對別人的女兒有非分之想」、「真的要保護好孩子，科技太發達，孩子戒心越來越低」、「跟16歲小女生說這些…打斷他的腿」。