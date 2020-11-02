地上發票能撿嗎？網曝「撿到的都中獎」 但嚴重後果曝光

不少人看到路邊、停車場放費機內等處有他人遺落的發票，會選擇撿起來帶回家，或順手捐給慈善團體，對此就有網友好奇「大家會撿地上的發票嗎」，問題曝光後，掀起眾人熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，「昨（1）日到超市買東西時，發現店門口有一推亂丟的發票，讓他不禁好奇「各位在路上看到發票會撿嗎」，並透露自己有次撿起來結果是明細，但後來還是有乖乖帶回家丟掉。

貼文一出，網友們留言回應，「撿，每次中獎的都是那些路邊撿到的」、「撿啊！哪次不撿」、「只要沒有髒到不敢碰，一定撿，撿到的常常中獎」、「撿啊！搞不好會中1000萬」、「我媽會撿，有次還真的中了」、「曾撿過，中獎後捐給公益團體」、「我都拿去捐給公益團體」。

但事實上，遺落的發票屬於他人的「遺失物」，而並非可以隨意佔有的「無主物」，因此不管是撿回家或捐給慈善團體，恐觸犯刑法中的侵占罪，民眾若撿到發票，記得一定要送到警察局。