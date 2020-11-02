邀出遊要友先墊1.7萬旅費 最終以缺錢為由「說不去就不去」

借錢是一門大學問，日前一名網友分享，原本和一群朋友在半年前就約好，要在今年11月初到花東旅遊，且在上個月便定好民宿。但卻有朋友在1日晚上以沒錢為由，表示不參與本次的旅行，但先前預付訂金的錢都是由原PO先墊，現在說取消就取消，讓原PO氣憤發文「去年墾丁也是這樣，什麼都幫她墊，要去之前一個禮拜才在那邊說不去」。

原PO在「爆怨2公社」上發文說明，原本訂好11月初要去花東玩，所有活動的訂金也都先幫友人墊，最後對方卻以「當時沒有確定人數所以沒有存錢」為由，不參加本次的旅遊。原PO也解釋，每次都是這位朋友約大家出去，連去年去墾丁玩也是這樣，什麼都幫她墊，要去之前一個禮拜才在那邊說不去。

對此，原PO也補充道，該位朋友平時一直不懂節制的買東西，甚至有次提議想吃海底撈，卻又沒錢付，最後也是其他朋友先墊。「真的很困擾你知道嗎？」原PO說明，每次聚餐每次說沒錢，雖然其他三個朋友沒表明抱怨，但是認真都覺得很扯。

此文一出，便引起許多網友熱議，紛紛表示「這種朋友不要也罷」、「我沒錢不敢約欸，這很誇張」、「這種的就別繼續往來了吧，把別人的方便當隨便，很要不得啊」、「保險點，就算再好的朋友，建議最好先收錢，而且還要事先聲明說如果取消房間訂了一律不退款，不然又遇到第二次這種的，往往吃虧的總是自己」、「這種第一次就要絕交了吧，拖到現在」。