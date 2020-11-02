他住旅館進房以為到營區 躺床超怕「晚點名」唱夜襲

外出旅遊住宿是相當重要的體驗之一，不過有人為了節省旅費，會選擇相對便宜的青年旅館或上下鋪等旅宿。有網友入住某間旅宿，想不到進房後「以為來到哪個營區」，只見房內有多座上下舖床鋪整齊排放，與當兵時宿舍裝潢極為相似。其他網友笑翻直說「記得排安官站哨」、「比較像監獄風雲」。

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「訂這家旅館，一進來我以為來到哪個營區了，只差沒精神答數走進來，衣服換好，躺在床上很怕等等要晚點名唱夜襲.....怕！」

他貼出3張旅館房間照片，只見房裡有10座左右的上下舖床架，每人床上的棉被、枕頭都相當整齊，關燈後只剩下緊急出口告示牌的綠燈亮著，整體與當兵宿舍裝潢非常相似。

該篇貼文引來5000餘人按讚、500餘人留言，其他網友表示「這真的超像回到營區」、「風雲起，山河動，黃埔建軍聲勢雄...起床早點名囉」、「部隊起床！注意，注意了還動阿，就是你，還動」、「花蓮自強外役監也是這樣子的格局」、「半夜還要站哨」、「一個人打呼就一家烤肉萬家香囉」、「學長學長起床站哨了」。