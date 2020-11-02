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他髮型太前衛搭車被緊盯 婆婆吐苦衷：好像「短短」好可愛

聯合新聞網 / 綜合報導
男子搭車被婆婆緊盯，原因曝光笑翻眾人。圖／取自臉書
男子搭車被婆婆緊盯，原因曝光笑翻眾人。圖／取自臉書

搭公車被陌生人狂盯！有網友日前搭乘公車時，一名婆婆靠近他後，一直以同情的眼神看著他，詢問後婆婆竟說，「可以摸你的頭嗎？看到你想到我死去的貴賓短短，因為牠短短的好可愛」，該網友貼出自己的照片，讓其他網友直呼「神複製貴賓狗」，留言「你就借婆婆摸一下啦！」

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，29日搭公車時遇到一位婆婆，她走上前靠近他後，一直以「可憐他」的眼神看著他，一臉看起來快哭的樣子，讓他好奇拿下耳機詢問「婆婆怎麼了？」

想不到婆婆接著說，「可以摸你的頭嗎？看到你想到我死去的貴賓短短，因為牠短短的好可愛」，讓他非常傻眼，他也貼出自拍照，只見該網友髮色與紅貴賓極為相似，為亮橘色，且還有燙捲，就像是貴賓狗的毛髮一般，相當可愛。

由於相似度太高，讓其他網友笑瘋，該文吸引7千餘人按讚，有人留言「蠻像貴賓的」、「對不起我狂笑」、「抱歉～我也會很想摸摸看」、「有給婆婆摸摸嗎」、「你就借她摸一下嘛，短短」、「婆婆摸完會給你統一布丁吃」、「短短~要乖喔」、「婆婆這是橘色的繡球花啦」、「真的有像我就紅貴賓的頭髮耶」、「我發現真的很像」。

爆怨公社

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