「豆花倒進魚缸」他分享兒時做過最蠢的事 釣出網友爆笑回覆

每個人的童年或多或少都做過一些蠢事，日前一名網友以「小時候做過什麼蠢事」為題，不但分享自己與身邊的人做過的蠢事，也藉此詢問網友的自身經歷。此文一出，便引起許多留言熱議。

原PO在PPT的閒聊版上舉例說明，自己的堂哥曾經把豆花倒進魚缸，只是因為覺得金魚很餓，最後讓整缸的魚都毁了；堂弟則是曾經把我阿嬤的心臟藥吃掉、在馬路上擋了一整路的車；自己則是曾經拿刮鬍刀把自己刮流血，還有把BB彈放到鼻孔裡面去。種種脫軌的行徑，讓原PO不禁感嘆「真的覺得當父母心臟要很大」。

對此，許多網友也紛紛留言分享，「把小便斗的球拿來玩傳接球」、「在收音機喇叭孔上小便，以為裡面的人會喝到」、「跟你差不多，但我是把BB彈塞進耳朵裡，然後卡住拿不出來又不敢講」、「把狗的潔牙骨拿來啃，還蠻香的」、「對弟弟示範遇到壞人時，可以朝他的眼睛吹胡椒粉」。