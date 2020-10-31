天價蒜頭漲成「一斤450元」 網怒：要是我轉頭就走

許多生鮮食材會因季節或產量而出現價格的落差，日前一名網友便分享，某天早上到市場買蒜頭，竟遇到老闆娘開價「一斤450元」，讓她忍不住上網發文說明，朋友都說我太年輕所以被坑了，因此想問問網友「現在蒜頭真的這麼貴嗎？」

原PO在「爆怨公社」貼文表示，昨天去早市買菜，便和攤販表示自己想要買蒜頭，而攤販的老闆娘卻喊出驚人天價「一斤450」，在原PO再次詢問價錢下，老闆娘更強勢表示「對！不然妳去買進口的」。最後，原PO覺得已經問了，也摸到蒜頭不買很不好意思，所以就隨意的抓了兩顆比較小的，並以56元結帳。

隨後與身邊朋友分享這件事，周圍的人都覺得是因原PO太年輕「所以被坑了」。此文一出，也有許多網友回應表示，「⋯⋯⋯你真的被坑了，沒那麼貴了」、「要是我轉頭就走，做生意大家買賣之間和和氣氣不是很好嗎？」、「前陣子看到一包50欸..大約15顆內」、「屁啦！！現在哪裡有450元，要搶劫就明說搶劫啊！」