解放軍攻台登陸首選地「桃園」？ 網好奇房價是否下跌引熱議

桃園市交易量年增幅度顯著，因桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，加上有機場捷運，替沿線加分不少，但因為有桃園機場與高速高路等重要交通措施，傳出因此成為解放軍登陸首選戰略要地，近期台海局勢升溫，有網友好奇桃園房價會不會因此下跌，引起討論。

網友在PTT八卦版發文提到，之前美國學者曾經說過，共軍如果要攻台，最可能從桃園登陸，桃園有國際機場和港口，又靠近台北，登入後可以往台北延伸，周邊又有林口、中壢、湖口等地，很好奇桃園青埔房價是不是要跌了？

此文一出也引起網友熱議「說個笑話，台灣房價會跌」、「我ok,你先跌」、「想太多」、「青埔有多硬知不知道，反正房價跌個10%也不是我買得起」、「青埔跌到一坪50萬了慢慢等」、「桃園房子一直蓋，跌應該是有困難」。

美國智庫研究員易思安，也曾在出版的書內提過，列出解放軍在台灣本島14個適合登陸的地點，其中可能性最高的就是「桃園」，易思安認為共軍登陸點鎖定海灘、港口和能降落軍機的跑道，登陸後會全力進攻首都台北。

機場捷運通車已屆三年半，台灣房屋統計沿線各站三年間房價漲跌變化，發現漲幅最大以A18高鐵桃園站上漲18.7%最多，A22老街溪站漲16.2%居次，A17領航站漲14.0%第三，漲幅最多的前三站都在桃園市。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園房價普遍較雙北「物美價廉」，在就業、建設強勁表現下，替沿線各站加分不少，讓大小建商紛紛搶進，吸引雙北年輕首購族關注。