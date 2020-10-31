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母子搭自強號買票被逼讓位 阿伯整路罵「年輕人有錢就是老大」

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽和小孩買了兩張自強號座位票，但卻因為不讓座而被一名老先生狂酸。 圖／爆料公社
媽媽和小孩買了兩張自強號座位票，但卻因為不讓座而被一名老先生狂酸。 圖／爆料公社

搭車讓不讓座一直是很難解的問題，有一名媽媽表示，她帶小孩搭自強號的時候，有一名老先生要求她讓座，但她堅持有買票不讓，結果老先生因為沒被讓位，一路從桃園講到新竹，還酸「台灣年輕人都這樣，有錢就是老大」，引起網友熱議。

一名媽媽在臉書「爆料公社」發文說，自從小孩五個月會坐後，都是買兩個位置，因為小孩背在身上怕有時候會踢到別人，避免這樣都會花錢買座位票，小孩也好坐。

但30日時和小孩一起搭自強號，一樣買了兩個位置，途中遇到一名70歲的老先生，有人要讓位給他遭拒，表示自己當兵很厲害，站著沒關係，結果看到媽媽後叫她把小孩放下來，媽媽表示小孩放下會哭，老先生進而要求她把另一個座位的東西拿給起來，給他坐。

媽媽解釋有買兩張票，但老先生聽不進去，還酸「台灣年輕人都這樣，有錢就是老大」，媽媽聽到也反擊「坐自強號想要位置就要買票啊，不是要我讓位，態度還差」，車長也幫忙說話「小姐有買票，位置是她的」。

結果老先生一直說不跟她吵，卻一路從桃園講到新竹，還跟一旁的阿姨說一個人買兩張票，不給人坐，讓該名媽媽相當無奈，因為怕女兒睡著吵到人才自己抱著，曾經也有過背著小孩從桃園站到豐原，也不坐別人花錢買的位置，她也想問「真的是我觀點錯嗎？」，她也說，如果老人家態度好點，或許會願意讓位。

看到媽媽的發文敘述，網友也紛紛留言回應「人都會老，但不需要倚老賣老吧！」「你有買票你沒錯，合理！讓他是情份，不讓是本分。」、「那我花錢給別人坐是怎樣？老人有老人票，怎麼不自己買？」「只能說妳辛苦了，遇到老番顛，妳沒錯，也不需要被道德勒索而讓座！」、「我花錢買票買二個座位為何要讓你？很熟？？」

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