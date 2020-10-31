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銀行開戶被迫存5千現金「下個月底再領」 釣出苦主分享悲慘經歷
近幾年，金融機構配合政府全力落實洗錢防制法，不讓不法份子透過不法所得存入金融機構帳戶，避免被作為洗錢管道，更嚴格執行確認客戶身份程序，導致開戶規定也變得越來越難，有男網友就驚呼，30日到銀行想辦薪轉戶頭，女行員卻規定最少要存5,000元，還建議下個月底動用，也有苦主分享自己的悲慘經歷。
一名男網友在臉書「爆怨公社」發文說，30日到某銀行要開薪資轉帳用戶頭，女行員聽到他要開戶便告訴他開戶須要存五千，還建議他下個月再領出來，不然她要打報告，讓他驚訝的說現在銀行的規定竟然要存5,000元，太早領還會害行員要打報告「是我太久沒開戶了嗎？印象中100塊就可以開戶了啊」，引起網友熱議。
網友表示「ㄧ百塊應該是二十年前吧！」、「現在詐騙太多了，除非是薪轉戶，不然銀行也要做風險控管！」、「現在如果不是開薪轉戶的話會問很多問題」但也有人認為「打報告？我當初30萬進去下一秒領29萬9出來也沒聽行員在哭夭啊～」、「基本是1000吧！幹嘛得5000？是不是行員要業績才拐你說要用5000？」、「打報告他的事啊！辦完出去照領」。
也有苦主出面說「我開戶完馬上領，結果被當做詐騙的，給我封鎖」、「我有一次去開戶，開完戶剛好要去用ATM，行員看到差點嚇死，連忙跟我說裡面要有錢他們才有業績之類的」、「我去開戶叫我存一千也就算了，還說若領出來戶頭沒錢的話，很快被清戶！」。
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