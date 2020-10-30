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祭拜三牲到底選葷還是素？ 網曝：有心最重要

聯合新聞網 / 綜合報導
傳統上祭祀皆以三牲「豬、雞、魚」做為供品，用以表示敬畏及尊崇，通常為祖先或土地公祭祀用。示意圖／Ingimage
傳統上祭祀皆以三牲「豬、雞、魚」做為供品，用以表示敬畏及尊崇，通常為祖先或土地公祭祀用。示意圖／Ingimage

傳統習俗在祭拜祖先時以三牲祭拜，以祈求庇護，但長久下來，因家庭人口結構及飲食習慣的改變，祭拜準備的三牲肉類往往因吃不完而浪費。一名網友實在受不了因沒人要吃的雞、豬等肉品，常擺放至壞掉丟棄，好奇詢問「有沒有超級擬真的素三牲？」

一名網友於《PTT》上發問，每逢祭拜或過年，餐桌上往往需要準備三牲以祭拜祖先，但這樣卻令他感到十分困擾，三牲以豬、雞、魚為主，油花厚實的五花肉因口味喜好讓原PO直呼無法下肚，全雞祭拜後也總是落入閒置冰箱的下場，讓原PO不禁直言「我覺得我家不是被雷公打死就是會食物中毒或冰箱爛掉」，因此上網發問求助，想尋找擬真或是其他內容物製成的素三牲。

文章發布後引起網友熱烈回覆，「有麵包做的，我覺得很棒」、「有黑糖沙其瑪的，看起來就很好吃」、「素三牲很多人拜，純麵包和鳳梨內餡尚可」、「我家今年用迷你糕餅三牲」。

但也有網友表示葷食可以藉由變換料理方式增添風味，「雞可以改成手扒雞，豬可以改成松阪豬川燙」、「我們家會把雞肉撕一撕做成鹹水雞，豬肉沾蒜泥醬油，好吃！」、「我家都會把肉重新切碎炒過或煮湯什麼的」、「五花肉改用客家鹹豬肉代替應該也不錯」。

但也有人認為心意最重要，「嫌麻煩代表你們家寧願浪費也不願做」、「其實真三牲料理是很好吃的，害怕肥肉也可以選瘦肉」、「只有不會煮跟囤積症的人才會浪費食物」、「有心足矣」。

現今為求祭祀方便，且避免殺生，有人會選擇素三牲取代葷三牲。圖擷自PTT
現今為求祭祀方便，且避免殺生，有人會選擇素三牲取代葷三牲。圖擷自PTT

PTT 肉品

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