薪水凍漲！台灣賣的商品為何比國外貴？內行人曝原因

日前一名網友在PTT以「為什麼台灣東西賣的比國外貴」為題發文，並表示台灣薪水長期凍漲，然而汽車、機車、房子、電子產品的價格卻比國外貴，這現象讓他十分不解，貼文立刻掀起鄉民熱議。

原PO在文中提到，台灣地小人稠，房價高能理解，不過為何國產汽車也要百萬，進口60幾萬就有了，此外，機車售價也比東南亞、歐洲貴，至於3C電子產品，顯卡主機板都是台灣廠，iPhone零件無論鴻海或大陸組裝也沒有人工費用差異，結果台灣iPhone貴死，再者本土筆電品牌，同規格竟比聯想筆電貴。

原PO提到，「當初台幣貶值到32元，結果一堆東西漲價，現在台幣28元就有了，我們東西沒有降價還是一樣貴，加上台灣薪水起薪28k，中南部甚至還有不到22k的，為何商品價格可以這麼高？」

貼文一出，網友留言回應，「便宜的永遠在海上漂」、「關稅、貨物稅趴數就訂死的」、「不只這些，連日常生活用品都貴」、「價格是供需決定不是成本決定」、「外來的都貴，星巴克、韓國炸雞店跟我在美國吃的一樣價錢，但我這邊的最低時薪是台灣3倍，賣這價格台灣人竟然能接受」、「台灣人天生盤子命」。