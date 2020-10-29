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一小條口感…健身男高蛋白飲「滿滿活蛆」喝下肚 業者道歉了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子28日到運動中心健身後，飲用由該中心設置高蛋白機器所製作的高蛋白飲，沒想到卻發現裡面滿滿「活蛆」。圖擷自Dcard
一名男子28日到運動中心健身後，飲用由該中心設置高蛋白機器所製作的高蛋白飲，沒想到卻發現裡面滿滿「活蛆」。圖擷自Dcard

一名網友爆料他到運動中心健身後，飲用由該中心設置高蛋白機器所製作的高蛋白飲，沒想到卻發現裡面滿滿「活蛆」，嚇得他趕緊倒掉飲料。這家運動中心現在證實是位在新北市的樹林國民運動中心，業者表示已停止與機台廠商的合約，即日起會透過監視器盡力找出曾購買的消費者，主動聯繫討論賠償。

一名網友昨（28）日在Dcard發文，指出自己每周三都會去新北市某運動中心健身，因為自己一周只上一次健身房，平常沒有買高蛋白來泡的習慣，所以每次運動完，最開心的就是買一杯高蛋白飲來喝，不過他竟在該健身房門口設置的、由高蛋白機器製作的高蛋白飲中，發現滿滿的活蛆。

該網友將高蛋白飲喝下肚，第一口感覺到有滑滑的東西，以為是粉沒泡開所以沒有多想，接著第二口、第三口越來越不對勁，「一直有一小條的口感」，於是慢慢把「它」吐在杯口邊緣。

沒想到低頭一看，竟是一堆活蛆不斷蠕動，原PO嚇到把整杯飲料倒在茶水間水槽裡，自嘲真的是「滿滿的高蛋白啊」，他並向健身房服務員反映，又拿錢再去買一杯倒出來「確認真的都是蛆」。

對方向他表示，要聯繫廠商才能處理，請原PO留下資料並退50元，之後會再聯絡，「以前去東南亞吃過鴨仔蛋、蜘蛛，但我還沒吃過活的啊！雖然不會怕到反胃，不過想到滿肚子都是蛆，就寒毛直豎」。

貼文一出，網友也紛紛回應，「嘔嘔嘔嘔嘔嘔，天啊，超噁」、「有多少人喝了啊？要命」、「無法想像喝到嘴裡陰影有多大」、「沒事，活蛆比死蛆來的營養，高蛋白也更多」、「哇！高蛋白還在動耶」；而機台廠商更親自留言致歉，「今天得知消息後也非常震驚與著急，希望能馬上和您聯繫上，但由於場館為保護您個人隱私，因此沒能順利與您聯繫上，我們第一時間也到了現場瞭解狀況，待明日親自和您致歉，我們絕對有誠意解決這次的問題，盡力彌補您的損失，再次向您致上最深的歉意。」

這間運動中心現在已證實是位在新北市的「樹林國民運動中心」，根據《自由時報》報導，樹林國民運動中心副理李君惠指出，平時機台的維護、內容更換都是交給廠商處理，而廠商上一次更換內容物的日期是在10月13日。李君惠也說，已從28日起停止跟機台廠商的合約，未來也不會再引進該廠牌，並會透過監視器盡力找出曾購買的消費者，主動聯繫討論賠償事宜。

機台廠商親自留言致歉。圖擷自Dcard
機台廠商親自留言致歉。圖擷自Dcard

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