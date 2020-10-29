超商加開收銀櫃「後面直接衝」算插隊？ 正反吵爆

買東西時，如果遇到排隊結帳隊伍越來越長，通常超商也會加開一櫃收銀緩解人潮，不過是不是一定要按照原隊伍順序再排一次？近日引發網友論戰。

一名網友日前在臉書社團「爆怨2公社」發文，分享曾遇過的結帳惱人情況，他表示自己到超商買東西，結帳隊伍排了7個人，原本只有單一分流，後來因為人太多所以又加開一櫃。

不過正當店員喊說「前面可以結帳」時，一堆沒有按照單一分流隊伍順序的客人，紛紛往前衝，讓原PO怒指「常常遇到欸，有點水準好不？想請問各位這樣是正常的嗎？」

貼文一出，也立刻引發兩方論戰。有網友指出，「我覺得（直接過去）很正常欸」、「本來就直接過去了，沒規定就是直接過去，除非超商是車道」、「雙分流不就是為了紓解排隊人潮嗎？後面排隊的散去另一邊不是更好？」、「本來就先搶先贏」。

也有網友說，「應該要按照原先排的隊伍往前」、「很常遇到啊，感覺很差」、「臉皮厚的就會這樣，店員不想得罪人，通常都是你來我就結」。目前該文章已刪除，不過有其他網友早已擷圖，在其他社團討論。

事實上，也有網友指出，這種事情的關鍵出在店員，「店員要喊下一位」、「這要看店員態度，像我家這的店員直接叫插隊的排回去，堅持按排隊順序結帳」、「這時候要看店員會不會指揮」、「不能怪客人，應該是店家的教育訓練沒教到這個」。