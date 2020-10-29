5年了...八仙樂園堅持不復業？ 網一面倒點破：只能說有夠倒楣

八仙事件已發生5年多，各界關注八仙樂園是否有望復業。新北市議員鄭宇恩今（29日）指出，10月勘查八仙樂園後發現，園區現況尚可，但離重啟、復業還遙遙無期，而業者則是苦無窗口。然而，新北市長侯友宜則表示，從他上任副市長、市長至今，透過關係接觸，但業者都拒見。對此，就有網友感到相當好奇，「八仙為何不想復業？」

原PO在PTT發文指出，相信八仙樂園是許多人的童年回憶，算一算也已經關5年了，「想起以前暑假跟同學去玩的回憶，還是覺得幾分感傷，現在市長說業者不想見他，是什麼原因啊？能重開不好嗎？」

許多網友紛紛留言表示，「當初新北自己搞到人家停業，現在又說人家不復業，是有啥好吵」、「辦活動也不是八仙，借場地借到被停業，誰要復業」、「到現在還是覺得八仙很倒楣，明明只是出借場地給別人辦活動」、「業者不爽很正常，阿吉辦活動出事要八仙賠還強迫關園」、「當初是你莫名其妙關的」、「官員看到地方衰退又要業者花錢開園，神經病才來」。

律師林智群也在臉書發文表達想法，「八仙只是出借場地，那個場地還是露天的，沒有建築物消防問題，火災也不是八仙放的，只因為社會氣氛，就把氣出在八仙身上，硬要八仙後面的萬海集團買單」。如今對於八仙是否復業的問題，林智群也提到「人家後來決定不玩了，現在新北市政府再來抱怨八里沒發展？這些事情，不就是你自己搞出來的嗎？早知如此，何必當初呢？」