拿太陽當指標要她「一路向西」 女外送員遇怪客：要我下海？

今年受疫情影響，不少人當起美食外送員維持生計，也因防疫政策讓外送訂單大增，顧客各種神奇狀況或奇葩要求也讓外送員眼界大開，有外送員便抱怨常遇到地址難找的訂單，詢問顧客竟被回「朝西走」，讓她大翻白眼。

台灣的街道巷弄，有時因都市發展規劃差異，可能出現段不接段、號不連號的狀況，即使是當地人都有可能找不到正確門牌號碼。一名外送員就遇到類似狀況，她當時送外送到某沿海地區，發現門牌號碼未照順序排列，便打電話向顧客詢問確切位置，結果對方問完她的所在地後，只簡單地說「妳知道西邊在哪嗎」、「往西邊一直走就到了」。

原PO當下所處位置正好在海邊，若照顧客所言就要直接「下海」，她只好再次問路，並要求顧客提供附近目標物名稱當參考。沒想到對方竟改拿太陽當指標，告訴她「太陽東升西落」，仍然要她往西走，丟下一句「這樣妳懂了吧」就掛電話，讓她非常傻眼，差點把對方的外送「餵海」。

網友看完她的描述也覺得相當無言，也認為對方用方向指示太模糊，「好無厘頭的顧客」、「也許他住海裡」、「原來是海龍王叫外送啊」、「雖然我不是路痴，但還真不知道東西南北」、「先生你要不要直接報經緯度，什麼東南西北聽不懂啦」、「如果是晚上的話會不會就叫妳找北極星了」。另有人提醒，其實部分手機內建指南針功能，若沒有也可以下載APP使用。

有同為外送員的網友感同身受，安慰「辛苦了」，原PO則樂觀表示這是「外送員日常」，常遇到電話不接、報地址含糊不清，只會說「某某路走到底、看到某某招牌就找的到」的怪客人。