日本多蓋「木建築」較窮？ 內行人駁：台用混凝土造屋超省

由於各國天氣特色、風土民情屬性不同，因此也會發展出適應當地的建築特色，就有一名在PTT八卦板好奇發問，日本住宅很多都是採用木頭建造，相較於台灣的住宅都是使用水泥磚瓦或鋼筋水泥的話，「台灣常使用水泥磚瓦或鋼筋水泥建房子是不是代表台灣比日本有錢？」

文章引起大批網友討論，其中就有一位內行網友回文表示，其實是多數人分不清水泥和混凝土的差別，「考量物價指數而言，低樓層鋼筋混凝土工程在日本或美國的造價遠高於台灣」，因此台灣的鋼筋混凝土造價在全世界算是相當便宜的地區了。

這名網友列出6點討論，他表示不少國家對於混凝土開採設有諸多限制，但台灣「原料充沛且開採成本低廉」；他也解釋到，混凝土原料攪拌後有須在60分鐘內完成灌漿程序，但台灣「預拌廠密度高」，迅速就能進行灌漿工作，便能輕鬆突破限制。

台灣對於「模板及施作品質普遍要求不高」、「鋼筋綁紮人力成本低」且「普遍不重視養護工程」，而木造結構拆除後的廢棄物處理費較昂貴，相較於台灣的混凝土「廢棄物處理成本低」。

這名網友也透露，台灣建築使用的木材大多需透過進口取得，且熟悉建造木造建築的人才較少，而台灣人普遍也不支持支付養護費用，因此台灣較適合使用鋼筋混凝土材料建築，而木造建築在台灣則較為少見。