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首日衝鬼滅劇場版怎避開不良觀眾 網友：買千元套票有用嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
信義區的高級影院，單人套票價近千元。 圖／聯合報系資料照片
信義區的高級影院，單人套票價近千元。 圖／聯合報系資料照片

在電影院看電影，若是遇到素質不良的同場客人，相當破壞觀影體驗。一名想要首日就衝鬼滅之刃劇場版的網友，考慮前往較高價的戲院，詢問是否這樣就能避開不好的觀眾。

日本漫畫「鬼滅之刃」改編的動畫電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇，接連刷新日本影史的紀錄，短短十日內就衝破百億日圓票房，本周五（30日）也要在台灣上映，許多鬼滅粉絲蓄勢待發。

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」30日台灣上映。（擷取自Twitter）
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」30日台灣上映。（擷取自Twitter）

一名網友在PTT表示，他想趁平日學生去上學，周五早上就去看鬼滅劇場版，但除了小孩，有些會恣意在電影院暴雷和討論、以及體味非常重的人，似乎不是看早場就能避開的了。

他指出台北信義區有些比較高檔的電影院，螢幕和音效較好、座椅高級，還有食物可以吃，最貴的單人票價近千元，是不是就可以順利濾掉素質不佳的觀眾。

網友表示：「早上第一場，然後自行換位」、「午夜場也可以」、「把周圍3x3的座位都買下來」、「一人包場唯一解」、「你錯了， 台灣不少花錢就是大爺的人，跟票價無關」。但也有人說剛上映時哪個時段都不建議，應該等過一陣子，熱潮退去再看比較保險。

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