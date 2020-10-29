台南知名米糕盛一碗要34秒 顧客怨老闆裝忙搞「飢餓行銷」

知名美食名店常常大排長龍，除了人多的因素外，店家動作慢也是原因之一。一名網友到台南吃米糕，發現店家裝一碗要花30秒以上，覺得太故意，拍影片PO上網怨不會再訪了。

一名網友在PTT發文表示25日到台南知名的「糯夫米糕」朝聖，但覺得老闆動作很慢，現場約四五十人排隊。他跑到櫃台發現店家盛裝米糕的速度超慢，用小杓子一點一點裝進碗裡壓平，裝一碗大概要34秒，他把整個盛裝過程拍成影片。

他說今年七月時也光顧過一次，排了半小時，當時就覺得店家裝一碗18～20秒已經很久了，這次還進化。那時分外帶跟內用兩條動線，但現在動線變成一條，他問怎麼沒有外帶的排隊隊伍，老闆稱一直以來都是這麼做。

原PO表示是因覺得好吃才會再訪，但這次排了半小時才移動兩三步，他認為老闆不誠實又用飢餓行銷的方式，所以不會再光顧了。

老闆對此在臉書澄清，不是故意要放慢動作，是因米糕濕潤黏稠，每一碗用小杓盛是想要大家的份量都能平均，吃起來剛剛好。他並再度強調，內用及外帶皆只有一條排隊路線，沒有特別規劃外帶及內用窗口。

網友表示：「一匙弄不到一口的飯量」、「有夠故意，撈一杓又撥掉是怎樣」、「看了火氣都上來了」、「做餐飲沒戴口罩很NG」；但也有人幫店家講話：「34秒哪裡慢了」、「米糕本來就跟飯不一樣，一杓一杓用才不會整團」、「不要用台北的步調看全台灣」。