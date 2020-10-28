怕鼠者勿看！廁所驚見米奇跳馬桶逃走 「遇到鼠界跳水冠軍嗎」

當老鼠半夜闖入家中，會有多驚悚？有位女網友在Dcard 心情板分享半夜有老鼠闖入她家廁所，經過一番人鼠奮戰，老鼠最後竟然「完美跳水」從馬桶「水遁」超荒唐的故事。她強烈建議，大家平常一定要蓋上馬桶蓋，因為永遠不知道有什麼東西探出頭來。

某天半夜，原PO聽見廁所傳來聲響，她查看發現「竟然有一隻老鼠在毛巾架上跟我對望！」，一人一鼠都被對方嚇到，原PO密朋友討論之後決定「先封印廁所，再把老鼠趕出去！」恐懼之中，原PO用蓮蓬頭狂噴，老鼠大暴走，還打開窗戶，眼見老鼠飛簷走壁但就是不出去，一人一鼠陷入暴走噴水輪迴，人鼠激烈對峙。最後那隻老鼠從窗戶邊跳進馬桶，「牠的尾巴直接消失在馬桶盡頭...」，原PO大嘆，「根本鼠界跳水冠軍」。

原PO告訴朋友這件事，朋友立刻傳來老鼠會從馬桶游泳上來的網路影片，讓她強烈懷疑，老鼠或許從馬桶上來的。原PO家住四樓，事發後12小時，她鼓起勇氣掀開馬桶蓋，結果又見老鼠在裡面游泳...「彷彿是在說哈囉～想不到吧」，原PO大驚，這回倒下沐浴乳和熱水沖下去，老鼠就這樣消失在白色泡沫中。原PO哭哭說後來都沒有再用過馬桶，「不要問我牠去哪裡了...我只希望牠已經離開我家...」。

PO文一出，嚇壞網友，「真的是會潛水的老鼠啊！」「迪士尼新電影：我與鼠鼠的跳水日記」、「看完之後默默蓋上馬桶蓋了」、「剛好坐在馬桶上看這篇文，嚇得一直往馬桶看」、「老鼠：X我也只是游泳經過，上來看看而已」、「你是勇者吧，還能圖片支援，看到都嚇死我肯定沒辦法拿相機拍」、「有些地方也發生過蛇從馬桶鑽出來唷」。