捷運內湖站陌生男偷剪她頭髮？妙齡女嚇壞：請女生們多小心

很多人每天都搭捷運通勤，捷運站人來人往，奇怪狀況層出不窮。有位年輕女生在內湖捷運站遇到剪髮怪客，陌生男子在手扶梯上緊挨著她，迅速出手剪下她一小撮頭髮。女生事後發現被嚇壞了，決定鼓起勇氣在Dcard發文，提醒其他女性多注意安全。

原PO說，26日晚間22時她出捷運站搭乘手扶梯，突然覺得後腦勺頭皮癢癢的，她回頭看了一下，「對方瞬間把手縮回放進口袋」，原PO覺得怪怪的加速離去，到附近超商後，她忍不住摸頭確認，「結果抓下一大撮頭髮...當時心情驚悚到炸裂...」。

原PO後來回到內湖捷運站告知站務人員，調監視器影片發現「拍不到他手上拿的剪刀，看起來就像對方只是伸出手摸了我的頭髮」。原PO也補充，慶幸對方只有剪頭髮沒攻擊她，否則根本來不及反應。嫌犯戴口罩臉拍不清楚，「但很明顯大概是25歲以下年輕人」。原PO擔心對方會專挑年輕女性出手，特別發文提醒女生們，「到公共場所要提高警覺心，有覺得不舒服或奇怪的地方，馬上離開當下位子」

PO文一出，網友回響熱烈，「超變態，捷運站根本怪人聚集地」、「我就住內湖，怕」、「超噁，如果是我的寶貝頭髮被剪應該會哭吧，社會敗類」、「頭髮會不會被帶去作法啊」、「好可怕喔，如果刺到妳頭皮怎麼辦」、「應該不讓他走，然後報警」、「我朋友之前還被抹精液…」。