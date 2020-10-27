以為外送平台「自取」優惠多 他收到「變小份」下場超崩潰

外送平台不只便利且提供多元服務，除了能將美食迅速送達消費者手上之外，還提供「自取外帶」服務，且有較多折扣優惠供消費者享用，但日前卻有一名網友發現透過外送平台點餐自取，卻是拿到比店內附餐更少的份量，讓他氣得直呼根本是詐騙！

一名網友在PTT女孩板發文透露，過去幾次使用外送平台點餐的經驗，認為品項少且價格較高就沒再點過，直到最近再嘗試透過外送平台選擇「自取外帶」服務，發現選擇這項服務會有較多折扣，讓他非常開心。

不過，原PO卻也有驚人發現，雖然自取外帶會有折扣，「但點大份餐點的量卻非常少」，詢問店家後得知透過外送平台點餐的內容物會有點不一樣，原PO細看發現果然外送平台的大份量餐點會比店內餐還少一點，不禁讓原PO無奈感嘆，「所以我花了比中份都還多的錢去店裡買小份的？這是詐欺吧！」

不少網友看後紛紛留言反應，「外送平台要抽成，量減少很正常」、「有些店都搞這招啊！價格看起來還可以，點了大份送來比自己去買小份還少，直接負評」、「感覺就像標示買一送一結果提高售價被騙」、「一整個變相懲罰使用優惠的fu，有夠不舒服」。

還有其他內行網友透露「每間簽的趴數不同，早期的比較低，一般都在30%~35%之間」、「漲價33%…會讓很多人不想買」、「店家越大牌%數越低，像是麥當勞星巴克」。