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住家被亂丟3大包垃圾臭翻 他挖出「20K薪資袋」揪出兇手

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在住家附近發現有人亂丟三大包的垃圾。圖擷自爆廢1公社。
網友在住家附近發現有人亂丟三大包的垃圾。圖擷自爆廢1公社。

台中一名網友在住家附近發現三大包黑色垃圾袋，疑似被人隨意亂丟，裡頭不僅有寵物的排泄物、檳榔、香菸、衛生棉，以及長了蛆的廚餘，他顧不得臭以及裡頭有一堆的雜七雜八垃圾，氣得仔細翻找看還有沒有什麼蛛絲馬跡。

他在臉書社團爆廢1公社po出翻找的過程，結果真的在一堆物品裡找到了一個薪資袋和一個藥袋，讓他成功揪出兇手也報了警，不少網友看了他的「柯南精神」紛紛大讚，認為他實在很有勇氣，在這麼臭的垃圾堆裡還能找證據。

另外，貼文底下有不少網友熱議這個薪資袋，從照片中可發現，薪資袋上面寫著上班18天薪水1萬8，日薪為1000元，加班費有八天為4000元，總計薪資2萬2，但因曠職被扣了1000元、遲到被扣400元、臨時請假又再扣300元，實際只有領到2萬300元。

網友看了就笑說「這薪水…」、「曠職還遲到」、「亂丟還留證據，這智商」「又是個實名制亂丟垃圾」，還有人諷說，「滿可憐的，只賺兩萬多難怪倒垃圾都不會」、「有垃圾車不會丟」、「真沒水準又自私」、「薪水這麼少了，就不再曠職了吧」、「亂丟三包垃圾罰下去，準備吃土了吧！」

此外，po文的網友也在留言中回覆其他網友說，「亂丟垃圾的人知道臭不可聞，還用三個垃圾袋包住長蛆的廚餘，以免自己被臭死，然後就任意丟到別人的家裡！」後來他除了報警備案外，亦直接跟環保局檢舉，稽查人員已經與他聯繫，並前往現場開罰。

一般來講，目前依照各縣市環保局的《廢棄物清理法》規定，如果民眾隨便亂丟垃圾，大多處以1千2以上6千元以下罰鍰，民眾可將拍照或拍攝到的畫面提供給環保局，只要有確定的事發地點、丟棄行為，或有可辨識的身分就會開罰。

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