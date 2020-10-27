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蜈蚣爬過胸部…女徒手捏爆嚇到崩潰 網歪樓：「長輩」還好嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友睡覺時，被蜈蚣爬過胸部，嚇到崩潰。圖擷自爆怨2公社
一名女網友睡覺時，被蜈蚣爬過胸部，嚇到崩潰。圖擷自爆怨2公社

一位女網友半夜睡覺時，感覺身上有東西爬過胸部，下意識順手一捏甩出去，起床開燈一看竟然是一隻蜈蚣，嚇到瞬間驚醒。貼文嚇壞許多網友，但更多人關心原PO的「長輩」，頻問「奶奶沒事吧」。

一位女網友在《爆怨2公社》發文表示，凌晨睡到一半突然覺得有東西抓過胸部，黑暗中下意識地用力抓起一捏，就往床外丟，起身開燈一看，「居然是比小強還可怕的東西」，一隻蜈蚣被捏爆躺平在地，女網友嚇到崩潰，瞬間驚醒，直呼「我的媽啊，人生第一次徒手捏蜈蚣」，慶幸沒被咬到。

貼文一出，眾網友驚呼「超級可怕」、「直接頭皮發麻」、「比看到鬼還恐怖哦～」、「晚上睡覺有陰影了」，還有人大讚原PO「「強～徒手捏蜈蚣」、「好一個力大金剛指」、「解鎖人生成就」、「果然女人是世界上最兇猛的動物」。

雖說徒手抓蜈蚣，嚇到不少人，但更多網友紛紛歪樓，關心起原PO的胸部，紛問「奶奶沒事吧」、「奶奶是長輩要保護好」。原PO也搞笑回應「她沒事，就是有點驚嚇過度」，強調下次睡覺前，一定要先翻一翻床舖再睡。

蜈蚣又名百足蟲，屬於節肢動物，多生活於潮濕陰暗處，通常都一公一母並存，如果發現一條，可能最少還有另一條存在，須注意。若不幸被蜈蚣咬傷，可以先採取冰敷，給予抗組織胺藥物，若有嚴重過敏反應，應儘快送醫治療。

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