跳蚤市場挖到寶當廚具煎荷包蛋 網友曝用途驚喊：這有毒吧！

跳蚤或二手市場是不少人挖寶、撿便宜的地方，有網友日前看到有人在跳蚤市場買了一個形狀特別的工具，不知原始用途為何，後來拿去當鍋子煎荷包蛋，但他越看越不對勁，忍不住發文詢問網友，沒想到卻得出意想不到的答案！

原PO在PTT的WomenTalk板PO文，表示有人說他在跳蚤市場挖到好物，整理完後拿去當了廚具，還放在爐子上煎了荷包蛋，並貼出「好物」的照片，從照片中可看出是某種工具，像是器皿或鐵盤，其中一邊還有短把手，讓原PO感到相當好奇，覺得哪裡怪怪的，於是便詢問廣大網友「可是這形狀越看越像某東西，希望不會是我想的那個，這工具原本的用途是什麼呢，大家知道嗎？」

原PO詢問該工具的真正用途。圖／取自PTT

該文章一曝光後立刻掀起熱議，網友們紛紛猜測真正的用途「桌球拍阿你沒看過嗎？」、「做澎糖的」、「炸蚵嗲的」、「怎麼想都不是廚具，那柄是金屬的...」、「這是傳說中的廚具，被你找到了」、「我以為是挖豆花的」。

也有內行的網友解釋這個工具應該是「無孔水溝勺」，「我阿公以前做土水的 有看過這支」、「挖水溝或鏟水泥的」、「挖水溝的...我家有一支完整的」、「看ptt長知識」、「國小有用過這種形狀的工具掃水溝」、「超好笑，這篇會爆」。也有人擔心用來當廚具的話會「高溫燃燒出有毒物質」、「到底為什麼要拿來當廚具...你不怕燒出有毒物質嗎？」、「煮吃的注意點吧」。