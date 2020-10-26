居家檢疫隔離叫外送 咬開才發現刈包內竟藏有「菸灰渣」

日前正值疫情期間，許多人因需居家檢疫或為保持社交距離，便會選擇訂外送解決三餐。近期卻有網友分享，自己因居家檢疫無法出門，便用外送平台點了刈包套餐，但當餐點送到時卻發現刈包裡的除了酸菜及配菜外，還夾雜很多黑色的屑屑。

原PO在「爆料公社」上發文分享，因居家檢疫無法走出門口，所以用外送訂了刈包套餐。他說明，當咬下一口覺得味道非常奇怪就馬上吐掉，撥開才發現刈包裡的除了酸菜及配菜外，還夾雜很多黑色的屑屑，用手搓開聞，才發現是菸灰，隨後就馬上打給店家。原PO強調，當時僅想告知店家趕快處理，避免下個客人吃到，誰知道店家接電話後便馬上否認說「不可能！我們員工都在外面抽菸，不可能……」。

對此，原PO則解釋，「自己不抽菸又不能外出，去哪找菸灰？」便想請外送平台的客服中心找出原因，但最後客服人員僅協助原PO取消訂單，及給70元的優惠券解決此事。此文一出，便引起許多網友熱烈回覆表示，「好慘，都咬下去了才發現吃到人家的菸灰了」、「這還不是一點點耶，是一大塊耶！會不會是叼菸在備料酸菜時沒注意就掉進去了，然後夾著混在裡面一起包起來？」、「外送員沒那麼閒還要把菸灰彈進去吧」。

最後，對於店家的回應，原PO也很無奈表示「因為上禮拜居家檢疫隔離無法走出門口，電梯是感應式的，所以有在訂單備註給外送員，煩請管理員感應電梯，然後把物品放門口即可。所以就不知道是外送員還是店家問題了！」