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眾多大排長龍的食物真的好吃嗎？ 網討論：各有千秋！
盲跟風、搶噱頭成了現代人生活的縮影，少了更多的是用心體驗的感動。一名網友就對美食排隊行為感到疑惑，表示常看到沒有特別好吃的料理或店家，卻總有大批民眾跟風而大排長龍，他認為其實也沒有特別之處，不知道其他網友怎麼看？
一名網友於《Mobile 01》論壇上提出討論，並以經常路過的台中米糕店為例，因為每次都能看見人潮大排長龍，因家人喜歡也總是陪著享用，但原PO坦言，不僅不太喜歡吃，也覺得跟其他縣市的比起來沒特別好吃，但價錢卻很高，讓他不禁發問「有沒有一種料理，你覺得沒有特別好吃，卻總是一大堆人排隊搶著買？」
網友們紛紛點名許多熱門料理，「義美鮮奶茶」、「不二家的蛋黃酥」、「網紅店都是」、「油庫口麵線」。更有網友直言「很多都是阿，排到很沒意義」、「重點不是好不好吃，很多是為了湊熱鬧、炫耀」。
但也有網友認為，「只能說青菜蘿蔔各有所好，你喜歡的別人不一定喜歡；別人喜歡的你也不一定跟著喜歡」、「很多時候不要有先入為主的觀念，我覺的不好吃，但很多人排隊，這代表這家店已經成功了，它抓住了大多數人的口味，而覺得不好吃的是少數人，生意能活得下來就要認同它是成功的」、「食物本來就很主觀，跟成長背景、飲食文化、習慣等等有關，就像臭豆腐很多外國人不敢吃一樣」。
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